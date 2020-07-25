В субботу, 25 июля, министерство юстиции Украины сообщило, что экспериментальный проект по платным камерам в СИЗО уже принес в бюджет страны 318 000 гривен. На полученные средства будет проведен ремонт обычных камер в изоляторах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на полученные средства был произведен ремонт камеры на 12 человек в Киевском следственном изоляторе.

Уточним, что ранее Малюська рассказывал, что стоимость пребывания в платной камере СИЗО Киева обойдется в 2 000 грн за день, 8 000 грн за неделю или 12 000 за неделю.

Платные камеры СИЗО уже принесли бюджету Украины 318 000 грн. Фото: facebook.com/minjust.official

Вчера мы рассказывали о том, что министр юстиции Украины Денис Малюська призвал украинцев покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

"Страна" также подробно рассказывала о проекте Минюста с платными камерами в СИЗО и разбиралась, что происходит в тюремной системе Украины.