Правоохранителям в Кривом Роге удалось освободить 27-летнего мужчину, которого пару дней назад похитил знакомый. Он держал друга на цепи и бил его палкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 июля правоохранители обнаружили потерпевшего, на теле которого имелись многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению", — говорится в сообщении.

Уточняется, что похититель держал свою жертву в доме двое суток, требуя вернуть деньги. Кроме того, он отобрал у него ключи от квартиры, которую впоследствии посетил и похитил ценные вещи. Сейчас виновник задержан.

Полиция открыла три уголовных дела по факту похищения, пыток и ограбления.

В Кривом Роге мужчина два дня держал знакомого на цепи. Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, похищенного в Харьковской области мужчину, за которого требовали выкуп в размере 20 тысяч долларов, возили в Киев и пытались оформить на него кредит.

Как сообщала "Страна", в Киеве неизвестные похитили бизнесмена Сергея Ткаченко, акционера крымского судоремонтного завода "Южный". Семья предпринимателя уверена, что за этим стоят российские спецслужбы, в частности ФСБ РФ.