В Керченском проливе в оккупированном Крыму во время российской акции "Керченский десант "Дорога мужества" затонул один из трех бронетранспортеров - БРДМ-2. Они форсировали пролив и одна из боевых машин не смогла выплыть.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организации акции Сергея Чернакова.

"Один их трех бронетранспортеров утонул. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет", - рассказал он.

Чернаков добавил, что причины случившегося устанавливаются.

Три бронетранспортера стартовали с берега станицы Тамань. Они должны были добраться до берега в районе поселка Героевское. Дистанция перехода — 15 км.

Ранее "Страна" писала, что возле побережья Туниса затонуло судно с мигрантами, погибли 48 человек.

Также мы рассказывали, что президент России Владимир Путин во время визита в Керчь заявил, что власти Украины до аннексии полуострова больше забирали у него, чем давали.