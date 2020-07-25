Украина попала в "красный" список Австрии. Въезд туда запрещен
В ночь на понедельник, 27 июля, вступит в силу решение властей Австрии о запрете на въезд гражданам из 32 стран. Они попали в "красный список" из-за высокого уровня заражения коронавирусом.
Об этом говорится в материале ОЕ24.
Так, для граждан третьих стран, которые не являются выходцами из Евросоюза въезд в страну будет запрещен. Для граждан же Евросоюза, которые прибыли из стран "красного" списка, нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.
После этого они обязаны будут пройти 10-дневный карантин.
В "красный список" вошли:
- Албания,
- Бангладеш,
- Беларусь,
- Босния и Герцеговина,
- Бразилия,
- Болгария,
- Египет,
- Индия,
- Индонезия,
- Иран,
- непризнанное Косово,
- Мексика,
- Молдавия,
- Нигерия,
- Пакистан,
- Перу,
- Португалия,
- Румыния,
- Россия,
- Северная Македония,
- Сенегал,
- Сербия,
- США,
- Турция,
- Украина,
- Филиппины,
- китайская провинция Хубэй,
- Чили,
- Черногория,
- Швеция,
- Эквадор,
- ЮАР.
Уточняется, что ограничения не действуют на медиков, сезонных работников или дипломатов. Однако им все же будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест.
Мы разбирались, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают. При въезде иностранные пограничники просят от граждан Украины отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. С 15 июля на таких условиях въезжающих украинцев готова принимать Россия.
Напомним, что в Испании 40 000 полицейских будут контролировать соблюдение карантина на курортах и пляжах.