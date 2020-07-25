Власти Австрии запретили въезд гражданам Украины. Фото: unn.com.ua

В ночь на понедельник, 27 июля, вступит в силу решение властей Австрии о запрете на въезд гражданам из 32 стран. Они попали в "красный список" из-за высокого уровня заражения коронавирусом.

Об этом говорится в материале ОЕ24.

Так, для граждан третьих стран, которые не являются выходцами из Евросоюза въезд в страну будет запрещен. Для граждан же Евросоюза, которые прибыли из стран "красного" списка, нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

После этого они обязаны будут пройти 10-дневный карантин.

В "красный список" вошли:

  • Албания,
  • Бангладеш,
  • Беларусь,
  • Босния и Герцеговина,
  • Бразилия,
  • Болгария,
  • Египет,
  • Индия,
  • Индонезия,
  • Иран,
  • непризнанное Косово,
  • Мексика,
  • Молдавия,
  • Нигерия,
  • Пакистан,
  • Перу,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Россия,
  • Северная Македония,
  • Сенегал,
  • Сербия,
  • США,
  • Турция,
  • Украина,
  • Филиппины,
  • китайская провинция Хубэй,
  • Чили,
  • Черногория,
  • Швеция,
  • Эквадор,
  • ЮАР.

Уточняется, что ограничения не действуют на медиков, сезонных работников или дипломатов.  Однако им все же будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест.

Мы разбирались, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают. При въезде иностранные пограничники просят от граждан Украины отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. С 15 июля на таких условиях въезжающих украинцев готова принимать Россия.

Напомним, что в Испании 40 000 полицейских будут контролировать соблюдение карантина на курортах и пляжах.

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