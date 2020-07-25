В ночь на понедельник, 27 июля, вступит в силу решение властей Австрии о запрете на въезд гражданам из 32 стран. Они попали в "красный список" из-за высокого уровня заражения коронавирусом.

Об этом говорится в материале ОЕ24.

Так, для граждан третьих стран, которые не являются выходцами из Евросоюза въезд в страну будет запрещен. Для граждан же Евросоюза, которые прибыли из стран "красного" списка, нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

После этого они обязаны будут пройти 10-дневный карантин.

В "красный список" вошли:

Албания,

Бангладеш,

Беларусь,

Босния и Герцеговина,

Бразилия,

Болгария,

Египет,

Индия,

Индонезия,

Иран,

непризнанное Косово,

Мексика,

Молдавия,

Нигерия,

Пакистан,

Перу,

Португалия,

Румыния,

Россия,

Северная Македония,

Сенегал,

Сербия,

США,

Турция,

Украина ,

, Филиппины,

китайская провинция Хубэй,

Чили,

Черногория,

Швеция,

Эквадор,

ЮАР.

Уточняется, что ограничения не действуют на медиков, сезонных работников или дипломатов. Однако им все же будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест.

Мы разбирались, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают. При въезде иностранные пограничники просят от граждан Украины отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. С 15 июля на таких условиях въезжающих украинцев готова принимать Россия.

Напомним, что в Испании 40 000 полицейских будут контролировать соблюдение карантина на курортах и пляжах.