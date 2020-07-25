За сутки 24 июля в Киеве обнаружили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 7525 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В городе заболели:

68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет

53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет

4 девочки от 1 года до 17 и 4 мальчика от 6 до 15 лет.

Заболели в том числе и два медика.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные зараженные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошлые сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22 случая. В Соломенском - 18, в Печерском и Голосеевском - по 16 случаев.

Скриншот: Telegram/Віталій Кличко

Напомним, что коронавирусом за сутки в Украине заразились 1106 человек. Это антирекорд за июль.

Ранее "Страна" писала, что карантин в Украине из-за коронавируса будет действовать до 31 августа. Зоны по заболеваемости разделятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".