За последние сутки в Украине произошли два масштабных возгорания на полях с пшеницей. Общая площадь пожара составляет 37 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой и Хмельницкой областях.

Так, в Донецкой области пожар произошел вчера в районе села Дружба.

"24 июля в 14:53 в Службу спасения поступила информация о возгорании пшеницы в Константиновском районе, за пределами села Дружба Торецкой городского совета. На место пожара были немедленно направлены спасатели 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Прибыв на место происшествия, было установлено, что горит поле озимой пшеницы. Горение происходит на площади 0.05 га, огнем уничтожено 20.95 га пшеницы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасателям удалось ликвидировать возгорание в 15:55.

Вместе с тем, возгорание на поле с пшеницей произошло в Хмельницкой области. Там огонь охватил 16 гектаров пшеницы.

"24 июля около 16 часов. вблизи с. Большое Залесье Каменец-Подольского района на поле ООО "Энселко Агро" (общая площадь 300 га) возник пожар пшеницы на корню. Огнем уничтожено пшеницу на площади 16 га, спасено пшеницу на площади 284 га", — говорится в тексте сообщения.

По информации спасателей, возгорание удалось ликвидировать в 16:58.

В Хмельницкой области пожар уничтожил 16 гектаров пшеницы. Фото: km.dsns.gov.ua

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект о снижении на 6% налога на добавленную стоимость для аграрного сектора. Так, по мнению авторов документа, он должен составлять 14%, а не 20%, как сейчас.

Также "Страна" писала, что 17 июля в столичном районе Оболонь мужчина поджег мусор с травой, из-за чего огонь распространился на 600 квадратных метров. Вскоре спасателям удалось ликвидировать возгорание, а поджигатель был задержан правоохранителями.