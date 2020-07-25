Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в июне заработала больше, чем ее начальник. За первый месяц лета выплаты Мендель составили 46,2 тысяч гривен. Сам же Зеленский заработал 28 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських Новин".

"Сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составляла 46 217 гривен", - сказано в нем.

Ее июньская зарплата состоит из 21 750 гривен должностного оклада, 8 700 гривен надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии.

Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому Мендель получила в июне 37,2 тыс. гривен зарплаты.

В апреле и мае ее зарплата была аналогичная, в январе ей было начислено больше - 52,5 тыс. гривен.

Фото: Українські Новини

Ранее "Страна" писала, что Мендель заработала в 2019 году миллион, треть из которого - работая на Зеленского.

Также мы рассказывали, что Мендель прокомментировала слухи о беременности от Зеленского.