Сегодня, 25 июля, день памяти великого музыканта Владимира Высоцкого. В этот день исполняется ровно 40 лет со дня его смерти.

Высоцкий скончался в квартире дома на улице Малой Грузинской в Москве. Причиной медики указали сердечно-сосудистую недостаточность. Ему было всего 42 года (дата рождения - 25 января 1938 года; сейчас певцу могло бы быть 82 года).

Умер Высоцкий вскоре после начала Олимпиады в Москве, когда иногородним въезд в столицу был ограничен.

И хотя официально о смерти артиста сообщила только "Вечерняя Москва" небольшим некрологом – после этого в течение трех дней у театра на Таганке собиралось большое число его поклонников.

Однако сами похороны стали одними из самых массовых неофициальных шествий в Москве за все советское время - траурная колонна составила 100 тысяч человек.

Владимир Высоцкий - один из наиболее известных артистов, а у многих и самый любимый. Он был широко известен благодаря исполнению собственных песен.

Всего он их написал более 600.

В день памяти Владимира Высоцкого мы публикуем воспоминания тех, кто был рядом с ним в ту трагическую ночь, когда его не стало.

Воспоминания людей, которые были с Высоцким в ночь его смерти

Первый снимок после смерти Владимира Высоцкого. Фото: t.me/dimsmirnov175

Так, врач актера Анатолий Федотов рассказал, что в тот день сделал музыканту укол снотворного, после чего Высоцкий уснул.

"Я сделал укол снотворного... Час, два... Володя все маялся... Потом затих. Ну, думаю, уснул... Он уснул на маленькой тахте, которая тогда стояла в большой комнате... А я был со смены - уставший, измотанный. Прилег и уснул - наверное, часа в три. Проснулся от какой-то зловещей тишины - как будто меня кто-то дернул. И к Володе! Зрачки расширены, реакции на свет нет. Я давай дышать, а губы уже холодные... Поздно. Судя по клинике, был острый инфаркт миокарда... Я - будить Оксану! Сам растерялся, конечно. А она - в истерику! Раза три в обморок падала. Я совладал с собой - по щекам ее... Водой отливал... Я понимал, что лишних людей тут не должно быть: - Ну-ка, давай - собирайся быстренько!" — сказал он.

В то же время подруга Высоцкого Оксана Афанасьева рассказала, что Высоцкий долго стонал, после чего все резко прекратилось.

"Не знаю почему, но Толя Володину кровать, на которой его и прибинтовали - нет, я уже все развязала... Эту кровать он перенес из маленькой комнаты в большую. Один перенес, и Володю перенес туда - и положил туда... По-видимому, он что-то такое успокоительное колол... Или дал выпить? Я не знаю, но Володя все время стонал... Все время какие-то звуки. А тут очень быстро прекратились всякие звуки... И вот я пошла спать, говорю Толе: - Толя, ты не будешь спать? - Я посижу, ты иди поспи.. И я пошла... А тут прекратились всякие звуки - поэтому я и заснула. Потому что мертвая тишина! Ну, думаю, - Володя заснул, и я могу поспать...Легла..." — рассказала она.

Практически сразу после этого, утверждает Афанасьева, к ней в комнату ворвался Федотов со словами, что Высоцкий умер.

"Мне кажется, что как только я заснула, влетел Толя: - Оксана! Володя умер! Я ничего не понимаю, вскакиваю и бегу туда, вижу - лежит Володя. - Толя! Давай делать искусственное дыхание! - Все! Ему уже поздно! То есть он дал ему это лекарство - и заснул! А когда проснулся - увидел, что Володя уже мертвый. Значит, минут сорок прошло", — сказала она.

Войдя в комнату к Высоцкому, Афанасьева взяла его за руку, из-за чего на теле музыканта остался след.

"И когда я влетела в комнату, я взяла Володю за руку. А когда я отняла свою руку, остались отпечатки моих пальцев. То есть на его руке остался след. Он уже не был теплый, он был холодный! Все! Уже покойник! И у него были открыты глаза! То есть Володя не спал, когда умер. Значит, он умер не во сне. В столовой оставалась недопитая бутылка водки... А в большой комнате она стояла уже пустая. Толя ее допил. И может быть, он хотел посмотреть телевизор? А может быть, в шоке - после смерти перенес его туда... Но зачем? Он же ко мне не сразу прибежал..." - уточнила она.

Самые известные и популярные песни Высоцкого

Среди главных хитов Высоцкого такие композиции, как "Спасите наши души", "Баллада о любви", "Скалолазка", "Песня о друге", "Все не так ребята!", "Дом хрустальный", "Баллада о борьбе" и "Баллада об уходе в рай" и многие другие.

Владимир Высоцкий - Спасите наши души. Видео: YouTube/Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий "Баллада о любви". Видео: Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД Росс

Владимир Высоцкий "Скалолазка". Видео: YouTube/Алексей Чернов

Владимир Высоцкий "Песня о друге". Видео: YouTube/YurchenkoElena

Владимир Высоцкий "Все не так ребята!". Видео: YouTube/DMITRIY VOLKOV

Владимир Высоцкий "Дом хрустальный". Видео: YouTube/gilbert18041

Владимир Высоцкий "Баллада о борьбе". Видео: YouTube/Григорий Симаков

Владимир Высоцкий "Баллада об уходе в рай". Видео: YouTube/DerAndrej82



До этого мы рассказывали, какие песни Высоцкого слушают украинцы дома и в окопах.

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