Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) рассказало, сколько взяточников разоблачила с начала 2020 года. Всего за полгода работы в 2020 НАПК внесли в реестр коррупционеров 2018 граждан. Больше всего среди них работников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Национальной полиции.

Об этом сообщает прес-служба агентства.

С 2018 лиц 429 человек совершили уголовные преступления, еще 1532 - привлечены к административной, а 57 - к дисциплинарной ответственности.

В реестр коррупционеров включили 102 работники ГУИС:

2 из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

99 работников привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации;

1 - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

Также в реестр коррупционеров попали 175 полицейских.

Из них 12 привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. Пять полицейских - за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции). Семь полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).

К административной ответственности за несвоевременное представление декларации привлечено 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечены одного полицейского.

К дисциплинарной ответственности привлечено 7 полицейских:

четверо были освобождены за получение неправомерной выгоды или подарка;

трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;

один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.

По сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников НПУ снизилась на 33%, а ГУИС - на 11%. Все данные лиц вносятся в реестр после решения суда и привлечения их к ответственности.

Отметим, что новости о задержании взяточников в разных сферах с разными суммами появляются в инфопространстве регулярно, поэтому такая большая цифра в реестре не удивляет. Так, ранее "Страна" писала, что в Харькове на взятке попалась глава военно-медицинской комиссии, а замначальника лицея Богуна требовал $5 тысяч за зачисление школьника на учебу.