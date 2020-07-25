По состоянию на утро субботы, 25 июля, коронавирус подтвердился у 1 106 граждан Украины. Общее число зараженных достигло 63 929 человек. Вчера болезнь подтвердилась у 972 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Число новых заболевший - антирекорд за весь июль. 26 июня был установлен антирекорд за весь период - тогда заразились 1109 человек.

Так, всего в Украине от COVID-19 умерли за сутки 19 человек, а общее число заболевших достигло 27 472 граждан Украины.

Выздоровели 35 497 пациентов. За сутки этот показатель увеличился на 611 граждан.

Больше всего зараженных обнаружено в Ровенской области - 143 случая, а также в Киеве - 129 заболевших.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом

Также мы рассказывали, что во Владимирской области Российской Федерации выявлен случай повторного заражения коронавирусом. Это первое повторное инфицирование на территории страны.