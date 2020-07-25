Сегодня ночью, в 01:50, в Киеве был введен план "Серена" по розыску автомобиля "Мерседес Гелендваген" с госномером 50RV100. За полчаса до этого по ул. Коновальця 36-В, возле ресторана "Монтекки и Капулетти", неизвестные из этого автомобиля обстреляли и ранили из пистолета двоих азербайджанских студентов. На месте происшествия найдены гильзы 9 мм.

Об этом "Стране" стало известно из своих источников в Нацполиции.

В восьмую городскую клиническую больницу Киев госпитализировали гражданина Азербайджана Ниджата Каримова с ранением в ногу. Его соотечественнику Азеру Адбасову 2000 года рождения, студенту КНУТД, оказана помощь без госпитализации, он также ранен в ногу.

В этом месяце уже была перестрелка в киевском ресторане Sorbonne. 10 июля при закрытых дверях чеченцы устроили разборку со оружием и спрятали своего раненого.

А 4 июля произошла перестрелка возле "Арены сити" на Бессарабке. Восьмерых иностранцев-участников масштабной драки депортируют на родину.