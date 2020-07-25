Израиль нанес авиаудар по военным объектам в Сирии. Фото: unsplash

В пятницу, 24 июля, военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по военным целям в Сирии. Израиль бил по наблюдательным постам Сирии, с которых собирались разведданные. 

Об этом в Twitter написала Армия обороны Израиля.

"Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ответственным за обстрел считают "сирийский режим".

"Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля", – подчеркнули в Армии обороны страны.

Местные СМИ пишут, что с сирийской территории были обстреляны Голанские высоты.

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы противника и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, кроме их восточной части. Сирия считает Голландские высоты своей территорией, ООН не признала оккупацию Израилем Голанских высот. 

Израиль нанес авиаудар по военным объектам в Сирии

Ранее "Страна" писала, что американские истребители едва не сбили пассажирский лайнер Ирана в Сирии.

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