В пятницу, 24 июля, военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по военным целям в Сирии. Израиль бил по наблюдательным постам Сирии, с которых собирались разведданные.

Об этом в Twitter написала Армия обороны Израиля.

"Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ответственным за обстрел считают "сирийский режим".

"Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля", – подчеркнули в Армии обороны страны.

Местные СМИ пишут, что с сирийской территории были обстреляны Голанские высоты.

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы противника и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, кроме их восточной части. Сирия считает Голландские высоты своей территорией, ООН не признала оккупацию Израилем Голанских высот.

Ранее "Страна" писала, что американские истребители едва не сбили пассажирский лайнер Ирана в Сирии.

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