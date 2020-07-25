Карантин в Украине из-за коронавируса будет действовать не до 1 августа, как было определено ранее, а до 31 августа. Это будет адаптивный карантин. При нем зоны по заболеваемости разделятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины на правительственном портале.

Уровень эпидопасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных.

"Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", – заявлял глава МОЗ Максим Степанов он на заседании Кабмина 22 июля.

Также постановлением определены минимальные (для регионов из "зеленой" зоны) и максимальные (для "красной" зоны) карантинные ограничения.

До окончания карантина на всей территории страны запрещено:

находиться в общественных местах без масок или респираторов,

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность,

проведение культурно-массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 м²

перевозить в общественном транспорте пассажиров больше, чем мест для сидения.

При ухудшении эпидситуации ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.

Также уже известно, что можно и нельзя делать в каждой из зон эпидемиологической опасности.

Зеленая зона:

нужно носить маску в общественном транспорте

проведение массовых мероприятий - не больше 1 человека на 5 кв.м

заполненность кинотеатров - до 50%

перевозка пассажиров только на сидячих местах

Желтая зона:

все ограничения зеленой зоны

запрещено посещение заведений соцзащиты, где находятся пожилые люди.

Оранжевая зона:

все ограничения желтой зоны

запрещена деятельность по размещению (турбазы, хостелы), кроме отелей

запрещена работа ресторанов и развлекательных учреждений ночью

не проводятся плановые операции

не набираются новые смены в детские лагеря

запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры

массовые мероприятия: не больше 1 человека на 20 кв.м и не больше 100 людей в целом.

Красная зона:

все ограничения оранжевой зоны

запрещена работа общественного транспорта

не работают заведения образования

запрещена деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Пока на сайте МОЗ регионы Украины разделяются на зеленые (галочка) и красные (крестик) - которые готовы или не готовы к новому этапу введения карантина. Приводим эту таблицу ниже, в ней данные за вчерашний день.

Ранее "Страна" писала, что МОЗ Украины объяснил врачам, как правильно защититься от коронавируса.

Также мы рассказывали, что местные выборы в Украине могут быть проведены даже в условиях карантина, если граждане будут соблюдать все установленные правила.