Карантин в Украине из-за коронавируса будет действовать не до 1 августа, как было определено ранее, а до 31 августа. Это будет адаптивный карантин. При нем зоны по заболеваемости разделятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины на правительственном портале.
Уровень эпидопасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных.
"Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", – заявлял глава МОЗ Максим Степанов он на заседании Кабмина 22 июля.
Также постановлением определены минимальные (для регионов из "зеленой" зоны) и максимальные (для "красной" зоны) карантинные ограничения.
До окончания карантина на всей территории страны запрещено:
- находиться в общественных местах без масок или респираторов,
- выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность,
- проведение культурно-массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 м²
- перевозить в общественном транспорте пассажиров больше, чем мест для сидения.
При ухудшении эпидситуации ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.
Также уже известно, что можно и нельзя делать в каждой из зон эпидемиологической опасности.
Зеленая зона:
- нужно носить маску в общественном транспорте
- проведение массовых мероприятий - не больше 1 человека на 5 кв.м
- заполненность кинотеатров - до 50%
- перевозка пассажиров только на сидячих местах
Желтая зона:
- все ограничения зеленой зоны
- запрещено посещение заведений соцзащиты, где находятся пожилые люди.
Оранжевая зона:
- все ограничения желтой зоны
- запрещена деятельность по размещению (турбазы, хостелы), кроме отелей
- запрещена работа ресторанов и развлекательных учреждений ночью
- не проводятся плановые операции
- не набираются новые смены в детские лагеря
- запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры
- массовые мероприятия: не больше 1 человека на 20 кв.м и не больше 100 людей в целом.
Красная зона:
- все ограничения оранжевой зоны
- запрещена работа общественного транспорта
- не работают заведения образования
- запрещена деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Пока на сайте МОЗ регионы Украины разделяются на зеленые (галочка) и красные (крестик) - которые готовы или не готовы к новому этапу введения карантина. Приводим эту таблицу ниже, в ней данные за вчерашний день.
Ранее "Страна" писала, что МОЗ Украины объяснил врачам, как правильно защититься от коронавируса.
Также мы рассказывали, что местные выборы в Украине могут быть проведены даже в условиях карантина, если граждане будут соблюдать все установленные правила.