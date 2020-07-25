Протестующие активисты BLM в американском Портленде начали использовать дорожные конусы для нейтрализации слезоточивого газа, который применяет против них полиция.

Об этом агентство "РИА Новости".

Протестующие научились оказывать сопротивление полиции, которая разгоняет беспорядки применяя слезоточивый газ. Для этого активисты используют простые дорожные конуса, которыми накрывают слезоточивые гранаты.

Отмечается, что на месте раненым помогают специальные отряды медиков-добровольцев.

Протесты в Портленде продолжаются уже более 50 дней. За последние сутки столкновения обострились после того, как протестующие начали расшатывать ограду здания суда, перебрасывать на его территорию петарды и зажигательные смеси.

Видео: YouTube / Sky News

Как сообщала "Страна", в американском Портленде продолжаются массовые беспорядки. Трамп обвинил местные власти в попустительстве протестам и потере управляемости процессами в городе.