Александр Гинцбург, директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, где успешно испытали вакцину от коронавируса, рассказал, как долго она будет действовать. По его словам - не менее двух лет.

Об этом ученый сообщил в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Как отметил Гинцбург, вакцина будет вводиться людям дважды.

"Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом по крайней мере в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период", - объяснил глава центра.

Он добавил, что для массовой вакцинации населения России требуется 50–70 миллионов доз.

Вместе с тем глава центра рассказал, что зарубежные ученые не делятся всей информацией о своих вакцинах.

"Несмотря на то, что все говорят о том, что в период пандемии разработки над вакцинами надо вести открыто и общедоступно, об успехах в этой области специалистов за рубежом нам известно не так много. Я бы не сказал, что технологические решения, которые используются другими организациями и коллегами из других стран, раскрыты полностью и хорошо понятны научной общественности", - сказал Гинцбург.

Он раскрыл подход, который используют российские специалисты: этот подход основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. В случае с коронавирусом это ген, который кодирует белок "короны" у вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что массовое использование российской вакцины от коронавируса станет возможным не ранее начала следующего года.

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