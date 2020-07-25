Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проиграл бой Магомеду Исмаилову во время турнира в Сочи.

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Так, турнир ACA 107 в Сочи закончился уверенной победой россиянина Исмаилова, который не оставил Емельяненко шанса на выигрыш. Рефери остановил бой в третьем раунде после того, как Исмаилов серией ударов отправил Емельяненко в технический нокаут.

Нокаут с 18:20. Видео: YouTube / Голос ММА

Напомним, российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поспорил, что бросит пить, с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым на машину.

Как сообщала "Страна", российский промоутер Владимир Хрюнов сделал громкое заявление у себя в Instagram-аккаунте. Он предложил легенде мирового бокса Майку Тайсону выйти в ринг на турнире организации World Total Kombat Federation (WTKF) в Белоруссии.