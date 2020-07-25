Генетики из США и Мексики отчасти подтвердили гипотезу норвежского путешественника Тура Хейердала о том, что Полинезию заселили мигранты из Южной Америки. В геноме полинезийцев ученые обнаружили заметный американский след.

Их выводы опубликованы в журнале Nature.

Исследователи получили полные геномы 807 человек, включая 166 рапануйцев (обитателей острова Пасхи), 188 жителей других островов Тихого океана (17 популяций), а также 15 групп коренных американцев с западного побережья. Привлекли и ряд древних геномов Центральной и Южной Америки.

Исследователи постарались выделить в геноме каждого индивида области разного происхождения: полинезийского, американского ("индейского"), европейского или африканского.

Очевидно, что у жителей Океании большая доля ДНК полинезийская, хотя у многих островитян присутствует значительный европейский компонент как наследие эпохи колониализма. Можно даже определить конкретный источник примеси: так, у жителей Французской Полинезии примесь попадает в один кластер с французами.

Однако у жителей востока Полинезии (Маркизовы острова, Пализер, Рапануи, Мангарева) исследователи обнаружили заметный американский след, который делился на две компоненты: южно- и центральноамериканскую. При этом южноамериканский вклад выше у тех жителей Рапануи, у которых больше "европейской крови". Это связано с тем, что в 1888 году остров был аннексирован Чили и заполонен европейцами испанского происхождения из Нового света. Вероятно, тогда в генофонд полинезийцев и попал южноамериканский компонент. И действительно: у тех рапануйцев, у кого велика южноамериканская примесь, европейский вклад смещен в сторону Испании. А вот доля ДНК из Центральной Америки (Мексика, Колумбия) у жителей острова Пасхи примерно одинакова и у тех, у кого высок европейский вклад, и у тех, у кого "колониального" следа не найдено вовсе. Это говорит о том, что поток генов из Центральной Америки достиг берегов Рапануи независимо от европейцев и за столетия до колонизации. Древний центральноамериканский компонент найден и у популяций других островов востока Полинезии.

Более тщательно изучив вклад Южной Америки, исследователи обнаружили, что его источник - популяции, близкие народности сену, коренным жителям Колумбии. Примесь, близкая сену, есть и у тех рапануйцев, у которых отсутствует европейский компонент.

В целом компонента из Центральной Америки у полинезийцев имеет сходный возраст и общий источник где-то в Колумбии. Такую картину проще всего объяснить единичным контактом между полинезийцами и коренными американцами, случившимся примерно 800 лет назад. Между прочим, дата совпадает со временем первичного заселения ряда островов Полинезии. Исследователи полагают, что этот контакт произошел не на острове Пасхи: американская примесь попала на Рапануи с другого острова и постепенно распространилась по всей Полинезии.

Самая ранняя датировка (1150 г.) получилась для острова Фату Хива (Южные Маркизские острова). Это близко к радиоуглеродным датам первых следов поселения на этих островах. Возможно даже, что прибывшие на Фату Хива когда-то полинезийцы столкнулись там с гостями из Нового света, уже облюбовавшими этот остров. Именно находясь на острове Фату-Хива, Тур Хейердал записал легенды местных жителей о предках с Востока.

Маркизы лежат на широте Эквадора, и моделирование показывает, что эти острова, скорее всего, достижимы при плавании из Южной Америки.

Возможен, конечно, и обратный маршрут: группа полинезийцев отправилась в северную часть Южной Америки и вернулась, принеся с собой "индейскую кровь". Как раз в районе 1200 г. н. э. полинезийцы активно заселяли острова Тихого океана, от Гавайев до Рапануи. Из Полинезии в Америку или наоборот, ученым еще предстоит выяснить.

Ранее "Страна" сообщала, что легендарные статуи на острое Пасхи разрушаются из-за туристов.

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