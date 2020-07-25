На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием застрелился солдат-контрактник Михаил Воронской.

Об этом сообщает 44 отдельная артиллерийская бригада в Facebook.

"Выражаем соболезнования родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского, который погиб на Востоке нашей страны. По предварительным данным военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование", - указано в сообщении.

Отмечается, что Воронский родился в 1966 году в Залещицком районе Тернопольской области. Слудил он по контракту в воинской части А3215 с февраля этого года, выполнял обязанности водителя-электрика в артиллерийском подразделении.

Воронский во времена СССР воевал в Афганистане, принимал активное участие в событиях на Майдане в 2013-14 годах. Похороны состоятся в его родном селе Добривляны.

Напомним, попытку самоубийства совершил украинский военный-контрактник. Инцидент произошел в Черниговской области на территории воинской части в пгт Десна Козелецкого района.

Как сообщала "Страна", в подъезде дома в Житомире нашли тело бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко. Мужчину, которому было 46 лет, застрелили.