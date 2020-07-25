Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что количество заражений коронавирусом в мире за последние сутки рекордно увеличилось. Выявлено 284 с лишним тысяч инфицированных.

Об этом сообщает РИА Новости.

За последние 24 часа на планете зафиксировали рекордные 284 196 новых случаев заражения. 9753 больных скончались от осложнений заражения. Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире сейчас достигло 15 296 926. По меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700. В Европе заболевших 3 170 382 человека.

Как писала "Страна", в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.

Мы также приводили предупреждение ВОЗ о долгом возврате к нормальной жизни после пандемии коронавируса.