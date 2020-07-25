Похищенного в Харьковской области мужчину, за которого требовали выкуп в размере 20 тысяч долларов, возили в Киев и пытались оформить на него кредит.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информацию пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

"Держали мужчину несколько дней в помещениях в Харькове, а затем повезли в Киев, где пытались оформить кредит на него. После безуспешных попыток, вернулись и еще несколько дней удерживали в Харькове, продолжая требовать выкуп с отца похищенного", - рассказал он.

Пока что полиция не сообщает, почему именно этот пострадавший стал жертвой вымогателей и сколько составляет его доход.

Напомним, полиция освободила мужчину, которого похитили в Харьковской области и требовали выкуп в 20 тысяч долларов. Преступник приехал в дом 39-летнего мужчины и потребовал у него несуществующий долг. Потерпевший отказался передать деньги вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не имел. Ему сначала угрожали избиением, а потом схватили, посадили в авто и повезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сообщили о выкупе в 20 тысяч долларов. В спецоперации по освобождению участвовали бойцы КОРДа, так как преступники были вооружены и угрожали отцу потерпевшего. Во время передачи выкупа вымогателей задержали.

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