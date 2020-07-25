Некоторые украинские СМИ написали о том, что за информацию о местонахождении полтавского террориста Романа Скрипника Нацполиция готова выплатить вознаграждение. Правоохранители заявили, что объявили преступника в розыск, но о денежной выплате за сведения о нем речи пока не идет.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

В полиции пояснили, что не давали объявления о вознаграждении, чтобы люди не пытались сами его задержать, поскольку это может быть опасно. Однако при этом добавили, что вопрос о назначении вознаграждения за информацию о Скрипнике решается.

"Сейчас принято решение в ходе специальной операции задерживать силами правоохранителей. Поэтому, чтобы не подвергать граждан опасности, мы сейчас о денежном вознаграждении не говорим, чтобы граждане сами не пытались его задержать, поскольку, по нашей информации, он может иметь предмет, похожий на гранату", - сказали в полиции Полтавщины.

Пока задерживать Скрипника у полиции не получается. Причем в результате поисковой операции уже есть пострадавшие: в Полтаве 28-летний коп получил перелом правой стопы во время безуспешных поисков террориста.

Ранее "Страна" приводила объяснение МВД, почему дали исчезнуть Скрипнику.