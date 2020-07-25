Ученые Университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, как коронавирус нового типа SARS-CoV-2 способен беспрепятственно проникать в клетку человека, оставаясь незамеченными имеющейся в ней системой защиты.

Для этого коронавирус маскирует собственные молекулы под клеточные соединения организма хозяина.

Полная расшифровка механизма позволит разработать эффективные препараты для лечения COVID-19, которые будут препятствовать этой модификации, позволяющей коронавирусу избегать уничтожения иммунной системой человека, что позволит создать эффективное специфическое лекарство, действующее именно против коронавируса.

О необычном механизме модификации, сообщается в статье Nature Communications.

Одну из ключевых ролей играет неструктурный белок nsp16 в сочетании с ферментом nsp10, которые метилизирует 5'-конец кодируемых вирусом мРНК для имитации клеточных мРНК, таким образом защищая коронавирус от узнавания защитными механизмами клетки.

Из-за этой необычной модификации вирусной РНК, человеческая клетка не может распознать чужеродную молекулу, имеющимся у нее арсеналом защиты, и считает коронавирус частью себя.

Ранее "Страна" сообщала, что назвали группу заболеваний, при которых нельзя использовать вакцину от коронавируса, а также сообщили о том, что может помочь защититься от коронавируса по мнению иммунолога.