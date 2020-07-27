В Украине завершилась основная сессия ВНО. Участники ВНО уже узнали результаты тестов по девяти предметам. Баллы по химии и географии станут известны 29 июля. А с 1 августа стартует вступительная кампания.

На ВНО в этом году наложил отпечаток карантин, дистанционное обучение, ситуация с пересечением линии разграничения с неподконтрольной территорией, паводок в западной Украине, который случился в разгар тестирования.

То есть конец учебного года был по сути сорван. Что не могло не сказаться на подготовке к ВНО. Однако оно в этом году прошло на удивление лучше.

Картина с результатами на первый взгляд выглядела более радужной, чем в предыдущие годы. Видимо, потому, что пороговые баллы снизили по всем предметам - памятуя скандалы минувших лет, когда например, ту же математику из года в год не могли сдать почти 19% учеников.

В этом году, после снижения пороговых баллов, таковых оказалось уже 12%.

Да и явка была рекордно низкой. Вместо обычных 94-97%, в пункты тестирования пришли 67-89% от зарегистрированных.

Традиционно "крепким орешком" для участников оказалась математика и история Украины, а больше всего правильных ответов дали на биологии и английском (данные без учета химии и географии).

Ответили на пять главных вопросов по результатам ВНО в 2020 году.

1. Как считают баллы ВНО?

Участники ВНО получают тестовые баллы. Потом экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) определяет пороговый балл, то есть минимум, набрав ниже которого, абитуриент не сможет предоставить в вуз результаты теста по этому предмету.

Затем количество баллов выше порогового автоматически переводят в рейтинговые по специальной таблице (данные появляются на страницах участников ВНО). И уже с этими рейтинговыми баллами абитуриенты участвуют в конкурсе за место в вузе.

Для примера таблица перевода баллов по украинскому языку и литературе.

Таблица перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе в рейтинговую оценку (по шкале 100 - 200 баллов)

А это по математике.

Таблица перевода тестовых баллов по математике в рейтинговую оценку (по шкале 100 - 200 баллов)

Ознакомиться с таблицами перевода тестовых баллов в рейтинговые по разным предметам можно по ссылке.

2. Как снизили баллы в этом году?

Комиссия определяет пороговые баллы "сдал/не сдал" каждый год. Они уже известны по девяти тестам: математике, физике, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.

Порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

В этом году они ниже, чем в прошлом. В УЦОКО поясняли, что сделали это из-за карантина и дистанционного обучения.

Математика - 9 баллов (было 11 баллов); физика - 12 баллов (было 13); украинский язык и литература - 22 балла (было 23); история Украины - 25 баллов (было 27); биология - 22 (было 23); английский язык - 17 (было 19); немецкий язык - 17 (было 19); французский язык - 17 (было 19); испанский язык - 17 (было 19).

Результаты ВНО по девяти перечисленным предметам уже появились на страницах участников тестирования.

Порог для ВНО по географии и химии комиссия установит 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля.

3. Результаты ВНО - 2020

После того, как снизили пороговый балл, результаты тестирования сразу стали лучше, чем в предыдущие годы. Что, понятное дело, не означает роста знаний.

На ВНО по украинском языку и литературе зарегистрировались больше всего участников - 369 562 человека. Не сдали 8,32% участников, это 22 834 человека. Сдали - 251 648. При этом явка составила 74,44% от зарегистрированных. На тесты выделили три часа, за это время нужно было выполнить 58 тестовых заданий.

Для сравнения в 2019 году ВНО по украинскому не сдали 16% участников, в 2018 - 14,5%.

На ВНО по истории Украины зарегистрировались 264 тысячи человек. Не сдали 13,19% участников - это 22 944 человека. Сдали 150 958. В пункты тестирования пришли лишь 67,69% от зарегистрированных. За два с половиной часа нужно было выполнить 60 тестовых заданий.

В 2019 году тесты не сдали 16% участников, а в 2018 году - 10,19%.

На тесты по математике в этом году зарегистрировались 186 072 человека. До пунктов тестирования дошли 81,79% от зарегистрированных. Не сдали ВНО 12,71%. Сдали 132 745 человек. За три часа нужно был выполнить 35 заданий.

В прошлом году с математикой не справились 18,17% сдающих. В 2018 году - 18,57%.

Тесты по английскому языку пожелали сдавать 117 666 человек. Явка составила 89,37%. Не сдали 7,35%. Сдали - 97 314 человек. На тесты выделили два с половиной часа. За это время нужно было ответить на 59 заданий.

В 2019 году порог сдал/не сдал не преодолели 12,7% сдающих. В 2018 - 13%.

По другим предметам картина такая:

Физика - не сдали 8%, сдали 20 521.

Биология - не сдали 5,51% - 4 099, сдали 70 303.

Немецкий язык - не сдали 11,4%, сдали 1 567.

Французский язык - не сдали 7,8%, сдали 366.

Испанский язык - не сдали 11,3%, сдали 102.

При этом явка по всем предметам в предыдущие годы не была ниже 94%. В этом году повлиял карантин, сложная ситуация с пересечением блокпостов для детей с подконтрольных территорий, паводок на западной Украине, который произошел в разгар ВНО.

4. Когда проходит дополнительная сессия ВНО?

Напомним, что с 24 июля по 10 августа проходит дополнительная сессия ВНО. Ее результаты объявят до 14 августа.

В дополнительной сессии участвуют те, кто по объективным причинам не смог принять участие в тестировании, например, по болезни. Анонсировалось также, что ее смогут сдать дети, живущие в районах западной Украины, пострадавшей от мощного паводка в июле.

Также в дополнительной сессии участвуют лица, которые принимали участие в АТО, проживающие на временно оккупированной территории или те, кто находятся в учреждениях исполнения наказаний.

5. Когда станет известно, кто поступил?

Основной график вступительной кампании в этом году такой.

Для тех, кто поступает по результатам ВНО

С 13 августа - начало приема документов и заявлений.

22 августа последний день приема документов и заявлений по результатам ВНО.

27 августа опубликуют списки рекомендованных к зачислению на бюджет.

До 31 августа нужно подать оригиналы документов.

5 сентября списки зачисленных на бюджет.

30 сентября списки зачисленных на контракт.

Для тех, кто сдает вступительные экзамены (без результатов ВНО)

С 24 июля можно регистрироваться на вступительные экзамены и творческие конкурсы (без результатов ВНО). Для поступающих на бюджет они пройдут с 1 по 12 августа, на контракт - с 1 до 22 августа.

При этом в МОН обращают внимание, что регистрация не является заявлением на сдачу экзаменов и его нужно писать отдельно.

Для регистрации необходимо: заявление, две фотографии, копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, который дает право на поступление по вступительным экзаменам.

16 августа до 18:00 последний срок приема заявлений для тех, кто поступает по результатам вступительных экзаменов, например, абитуриенты с неподконтрольных территорий.

20 августа обнародование списка рекомендованных к зачислению для тех, кто поступает по экзаменам.

22 августа списки зачисленных.