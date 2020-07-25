На переговорах экспертов США и России стран в Вене, которые пройдут с 28 по 30 июля, американская сторона намерена поднять тему создания линии связи по космосу. Соединенные Штаты предлагают России создать такую линию для предотвращения конфликтов в космосе.

Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге сказал помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"У нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание", - пояснил идею США чиновник.

В Госдепе аргументировали свое предложение тем, что в последнее время Россия якобы делает на орбите "странные и опасные вещи".

Кроме того, Форд заявил, что США считают инициативы России и Китая по контролю над вооружениями в космосе неудачными. В Вашингтоне полагают, что космическому оружию практически невозможно дать определение, а проследить его использование затруднительно.

Как писала "Страна", в апреле Космическое командование США сообщило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты.

Мы также рассказывали, что американцы обеспокоены возможностью "космического конфликта".