Грибы, которые растут в четвертом энергоблоке ЧАЭС и подпитываются радиацией, могут использовать для защиты космонавтов на костюмах для выхода в открытый космос.

Об этом сообщает bioRxiv.

Так, студенты Грэм Шанк и Ксавье Гомес заметили, что некоторые грибы могут впитывать ионизирующее гамма-излучение при помощи меланина, используя его для производства собственной биомассы в процессе радиосинтеза.

Исследователи отобрали споры гриба Cladosporium sphaerospermum, некоторые виды которого живут в реакторе ЧАЭС. Споры именно этого гриба позднее испытали на борту Международной космической станции в 2018 году.

30 дней аппараты фиксировали уровень радиации на двух половинах чашки - в одной находилась колония грибов, а вторую половину заполнили изготовленным из водорослей агаром. Помимо отличного переноса заморозки во время доставки на МКС, грибы начали активно разрастаться по прибытии на станцию.

Оказалось, что слой грибов менее двух миллиметров может снижать уровень радиации на 2%. То есть, для создания щита на костюмах первых поселенцев Марса нужен слой в 21 сантиметр, чтобы нахождение на красной планете было безопасным для человека.

Растущая на МКС колония Cladosporium sphaerospermum - слева

Некоторые исследователи предложили смешивать грибы с марсианским грунтом и поливать талой водой с полярных шапок планеты. Другие считают, что повсеместно снизить уровень солнечной радиации на Марсе поможет смешивание грибного меланина с марсианским грунтом. Чтобы защитить планету от излучения, будет достаточно девяти сантиметрового слоя по всему Марсу.

Напомним, сразу четыре контрольных пункта в Чернобыльской зоне зафиксировали содержание в воздухе незначительной концентрации изотопа йода-131.

Как сообщала "Страна", в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что устанавливают источник радиационного выброса, из-за которого повысился уровень радиации в Северной Европе.