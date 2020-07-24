Власти РФ считают, что массовое использование российской вакцины от коронавируса станет возможным не ранее начала следующего года.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в российском правительстве.

По данным собеседника агентства, вакцина будет доступна для всех граждан без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года. Чтобы окончательно убедиться в эффективности и безопасности препарата, потребуется еще 5-6 месяцев. Только после получения всех необходимых доказательств его можно будет запускать в массовый оборот.

Наиболее перспективным образцом вакцины источник назвал разработку Национального исследовательского центра им. Н.Ф.Гамалеи.

"По оптимистичному сценарию, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа, однако применяться она будет избирательно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, первыми вакцину получат люди из групп риска (учителя, врачи и т.д.), а также более 1500 добровольцев. Госпитализировать их не станут, их будут наблюдать врачи на дому.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тоже допустил, что вакцинация от коронавируса людей из групп риска может начаться уже в августе. Но он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения.

Как писала "Страна", в ВОЗ полагают, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.

Мы также приводили мнение сотрудника немецкого Института Коха, который считает, что поголовная вакцинация от коронавируса не обязательна.