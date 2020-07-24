Одна из заложниц луцкого террориста по имени Оксана рассказала, что до сих пор боится пользоваться общественным транспортом, громких звуков, людных мест и вынуждена ходить к психологу.

Об этом сообщает "ВолиньPost".

Женщина рассказала, что обратила внимание на Максима Кривоша еще на автобусной станции, когда мужчина приехал с тремя сумками, взял с собой только две из них и выбирал, в какой автобус сесть, по всей видимости, искал тот транспорт, в котором было больше людей.

Также пострадавшая рассказала, как Кривош разрешил позвонить родственникам, чтобы попрощаться и рассказать о случившемся.

"Ребенок пережил сильнейший стресс. Там (в автобусе – Ред.) были ее и мама, и папа. Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму и папу. Он нам говорил, что учился в духовной семинарии в течение двух месяцев, но не увидел там ничего духовного. Говорил, что ненавидит все религии. После таких слов было страшно даже шептать молитву, поэтому я молилась только в уме", - рассказала Оксана.

По словам заложницы, после освобождения из плена психологи с пострадавшими не общались - только осмотрели на наличие физических повреждений. Муж, который своим телом закрывал выход из автобуса, все время держал Оксану за руку - теперь им двоим нужен психолог. У пострадавшей после произошедшего постоянно болит голова, она не может спасть и принимает успокоительное.

"Не знаю, может среди медиков и были психологи, но с нами они не говорили. Может на всех не хватило психологов. Не знаю, я в тот момент об этом не думала. Я хотела как можно быстрее к ребенку. Нас просили выйти к журналистам, которые ждали возле центрального входа в гостиницу "Украина". Но, когда дома ждала дочь, не до комментариев. Мы спросили, есть ли чем нас подвезти домой. Нам ответили, что нет. Мы взяли такси и поехали. В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти просто в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО", – добавила она.

Напомним, три дня назад в центре Луцка Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам, люди физически не пострадали.

Затем противники Зеленского и Авакова из разных идеологических лагерей в соцсетях заговорили о том, что на самом деле никакого теракта не было, а имела место постановка-инсценировка с целью поднять рейтинг обоих политиков.

Как сообщала "Страна", Шон Монсон, режиссер фильма "Земляне", прорекламировать который луцкий террорист вынудил президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал ситуацию с захватом заложников.