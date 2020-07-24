"В транспорт до сих пор сесть не могу". Заложница луцкого террориста рассказала подробности плена
Одна из заложниц луцкого террориста по имени Оксана рассказала, что до сих пор боится пользоваться общественным транспортом, громких звуков, людных мест и вынуждена ходить к психологу.
Об этом сообщает "ВолиньPost".
Женщина рассказала, что обратила внимание на Максима Кривоша еще на автобусной станции, когда мужчина приехал с тремя сумками, взял с собой только две из них и выбирал, в какой автобус сесть, по всей видимости, искал тот транспорт, в котором было больше людей.
Также пострадавшая рассказала, как Кривош разрешил позвонить родственникам, чтобы попрощаться и рассказать о случившемся.
"Ребенок пережил сильнейший стресс. Там (в автобусе – Ред.) были ее и мама, и папа. Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму и папу. Он нам говорил, что учился в духовной семинарии в течение двух месяцев, но не увидел там ничего духовного. Говорил, что ненавидит все религии. После таких слов было страшно даже шептать молитву, поэтому я молилась только в уме", - рассказала Оксана.
По словам заложницы, после освобождения из плена психологи с пострадавшими не общались - только осмотрели на наличие физических повреждений. Муж, который своим телом закрывал выход из автобуса, все время держал Оксану за руку - теперь им двоим нужен психолог. У пострадавшей после произошедшего постоянно болит голова, она не может спасть и принимает успокоительное.
"Не знаю, может среди медиков и были психологи, но с нами они не говорили. Может на всех не хватило психологов. Не знаю, я в тот момент об этом не думала. Я хотела как можно быстрее к ребенку. Нас просили выйти к журналистам, которые ждали возле центрального входа в гостиницу "Украина". Но, когда дома ждала дочь, не до комментариев. Мы спросили, есть ли чем нас подвезти домой. Нам ответили, что нет. Мы взяли такси и поехали. В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти просто в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО", – добавила она.
Напомним, три дня назад в центре Луцка Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам, люди физически не пострадали.
Затем противники Зеленского и Авакова из разных идеологических лагерей в соцсетях заговорили о том, что на самом деле никакого теракта не было, а имела место постановка-инсценировка с целью поднять рейтинг обоих политиков.
Как сообщала "Страна", Шон Монсон, режиссер фильма "Земляне", прорекламировать который луцкий террорист вынудил президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал ситуацию с захватом заложников.