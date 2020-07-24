Центральная избирательная комиссия Украины, недавно разрешившая голосовать на местных выборах украинцам без прописки, отменила требование документального подтверждения фактического проживания избирателя.

Как сообщается на сайте ЦИК, такое решение Комиссия приняла 24 июля.

Изменения связаны со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Теперь нужно только указывать адрес, по которому человек фактически проживает и который просит определить как избирательный адрес.

В соответствии с новыми нормами теперь избирателям, которые хотят изменить избирательный адрес, необходимо лишь до 10 сентября сделать следующее:

зайти в кабинет избирателя на сайте Государственного реестра избирателей (drv.gov.ua);

найти раздел "Заявления и запросы";

выбрать опцию "Обращение по поводу изменения избирательного адреса";

зайти в раздел с помощью электронной подписи и заполнить заявление;

ожидать на почте подтверждения от реестра.

Ранее "Страна" рассказывала, как можно сменить адрес избирательного участка.

Мы также приводили новые правила проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября.