Появилось расписание гонок "Формулы-1" в этом году с учетом этапов в Германии, Италии и Португалии.

Об этом сообщает f1news.

Таким образом в этом году ожидается 13 этапов, все они состоятся в октябре-ноябре. Португалия же примет Гран-при впервые.

Так, Гран-при Германии состоится с 9 по 11 октября, Гран-при Португалии начнется 23 и закончится 25 октября, а в Гран-при Италии - с 31 октября по 1 ноября.

Однако из-за пандемии коронавируса в этом году отменили этапы в США, Бразилии, Мексике и Канаде.

Руководство опубликовали обновленный календарь заездов:

Напомним, в команде механиков из "Ред булл" провели самое быстрое в мире техобслуживание (пит-стоп) спортивного авто во время гонки "Формулы-1".

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