Государственный департамент США сообщил о встрече в Вене с представителями России. Российско-американские рабочие консультации будут посвящены теме нераспространения ядерного оружия и пройдут с 28 по 30 июля.

Об этом передает "РИА Новости".

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в делегацию США войдут представители госдепартамента, министерства обороны, министерства энергетики и совета по национальной безопасности.

Предполагается, что стороны в рамках стремления США расширить контроль над вооружениями до трехстороннего формата обсудят ядерную доктрину и ядерные боеголовки, а также прозрачность и проверяемость.

Как писала "Страна", 23 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

Мы также рассказывали, что в США могут возобновить испытания ядерного оружия, которые не проводились почти 30 лет.