Известная украинская певица Maruv показала снимки с новой фотосессии в черно-пастельных тонах. На двух фото звезда выглядывает из-под золотистого каблука.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ты застрелил меня однажды, детка, я застрелила тебя в ответ", - написала она под фото.

"Какая Аня красотка", "Господи секс богиня", "Просто богиня", "Можно прям распечятывать и вешать как картины.классные фотки", "Нереальная", "Королева", "А я прям вижу вас в ромашковом поле, во ржи... Летний перформанс!!! А вообще, умница!", "Возьмите меня на подтанцовку", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, эпатажная исполнительница Maruv опубликовала в Instagram новый тизер на клип "I want you". Его певица создала совместно с Boosin (Михаил Бусин).

Как сообщала "Страна", украинская поп-певица Maruv анонсировала выход своего нового видеоклипа, который ожидается на следующей неделе. Привлечь внимание фанатов к этому событию звезда решила с помощью весьма откровенного фото.