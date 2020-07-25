Между США и Китаем уже открыто объявлена идеологическая холодная война.

С жесткой критикой КНР на днях выступил госсекретарь Майк Помпео в президентской библиотеке Ричарда Никсона в калифорнийском городе Йорба-Линда.

Отношения США и Китая в последнее время сильно обострились: Вашингтон обвиняет Пекин в эпидемии коронавируса, нарушении прав человека и краже технологий, и до выборов американского президента, похоже, накал будет лишь нарастать. Но, далеко не факт, что противостояние сойдет на нет и после выборов, даже если на них проиграет Трамп.

"Страна" разбиралась, что сказал Помпео в своей антикитайской речи и как повлияет американо-китайский кризис на Украину, которая во внешней и внутренней политике ориентируется на США, при том что Китай является крупнейшим торговым партнером для нашей страны.

"Второй Советский Союз"

В своем гневном спиче, который уже сравнивают со знаменитой фултоновской речью Черчилля, положившей начало холодной войне между Западом и СССР, госсекретарь обвинил Китай в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество.

Политика США и других свободных государств "возродила терпящую бедствие экономику Китая", полагает госсекретарь. Однако, по его словам, "Пекин лишь покусал кормящие его руки".

"Правда в том, что наша политика и политика других свободных стран воскресила провальную экономику Китая только для того, чтобы увидеть, как Пекин кусает руки других государств, кормящих его", - отметил Помпео.

"Больше недопустимо игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами", - резюмировал глава Госдепа.

Госсекретарь назвал лидера Китая Си Цзиньпиня "настоящим сторонником провалившейся тоталитарной идеологии". Он напрямую назвал противостояние США и Китая современной холодной войной и отметил, что защита свобод от Компартии Китая является "миссией нашего времени".

Помпео напомнил, что Никсон, который осуществил поворот американской политики в сторону КНР, опасался, не породил ли он Франкенштейна. Да, породил, отвечает госсекретарь. Помпео апеллировал и к другому президенту США – Рональду Рейгану: в отличие от его принципа "доверяй, но проверяй", который применялся к СССР, основой отношения с Китаем должно быть "не доверяй и проверяй".

В целом, описывая видение отношений с Китаем, Помпео не сдерживался в выражениях.

"Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас", - заявил глава Госдепартамента.

"Свободный мир должен победить эту новую тиранию", - добавил он и призвал создать новый альянс демократических государств для противодействия Китаю, однако не уточнил, какие именно страны могут войти в объединение.

"Китайская карта" Трампа

Среди экспертов бытует мнение, что антикитайскую риторику команда Трампа используют в первую очередь как средство предвыборной борьбы.

"Решено не размениваться на попытки доказать правильность действий против пандемии и не вовлекаться в глубокую полемику про расизм. Обе эти темы – оружие демократов. Ставка сделана на "Отечество в опасности" – и повторять это будут каждый день во всё более резкой форме. Тем более что и пандемию, и беспорядки можно списать на Пекин – наслал вирус и разжигает", - пишет Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

То, что Помпео выступает в русле электоральной стратегии Трампа на президентских выборах, которые пройдут осенью этого года, полагает и украинский политолог Руслан Бортник.

"Китай в этой стратегии выступает главным антагонистом, главной угрозой. Российская угроза не настолько пугает американское общество. И здесь роль России, Советского союза, которым длительное время политики пугали американских детишек, заменил Китай. Таким образом администрация США пытается списать на Китай в том числе и свои провалы в борьбе с коронавирусом, сегодня это ахиллесова пята Трампа и его команды, которые не вовремя поняли угрозу эпидемии, США остаются одними из лидеров в мире по количеству заболевших и по темпам распространения инфекции. Поэтому, условно говоря, и эпидемическую ситуацию можно списать на Китай, и элементы экономического кризиса, потому что Трамп оправдывает неполную реализацию своих экономических программ тем, что существует несправедливое торговое соглашение с Китаем, при котором Пекин зарабатывает намного больше на американском рынке, нежели США", - говорит эксперт.

И политически США рисуют образ врага, центра зла, против которого все американцы должны объединиться вокруг сильного лидера, республиканцы, коим, как пытаются представить власти, является Трамп.

"Это игра, которая, к тому же несет существенные экономические дивиденды. Главной задачей Трампа и республиканцев является максимальная локализация производства, и мы наблюдаем, как из Китая постепенно выходят западные компании, особенно американские, некоторые возвращаются в США, а с ними и рабочие места. А некоторые выходят под другие юрисдикции, в тот же Вьетнам, Камбоджу, Сингапур. С этим связано и все противостояние вокруг Гонконга. Сегодня есть попытка сформировать из китайцев совокупный образ нового Советского союза, нового коммунистического тоталитарного режима, который угрожает всему миру, и все демократические страны должны объединиться вокруг США. Классическая страшилка для западного мира и холодной войны. И действительно высока вероятность того, что между США и Китаем развернется настоящая холодная война. Мы уже видим новые витки санкций, закрытия консульств, обмен политическими ударами, противостояние между Китаем и США на многих гибридных театрах, будь-то в Африке или Венесуэле", - полагает Бортник.

Но даже в случае поражение Трампа и избрания Байдена тренд на эскалацию с Китаем, по мнению эксперта, как минимум сохранится в силу того, что он выгоден и отображает новые реалии посткоронавирусного мира, когда отношения между странами резко ухудшаются из-за борьбы за рынки и ресурсы. Китай становится для Вашингтона глобальным конкурентом и американцы будут пытаться "загасить" Пекин любыми средствами. Вне зависимости от того, кто будет президентом США

Но особо опасный период будет именно до выборов в Америке.

"Трампу, если он почувствует, что проигрывает, терять будет уже нечего. Тогда расчёт будет делаться либо на то, чтобы "перевернуть доску" путем совсем уже опасного обострения (вплоть до военно-политического), либо на то, чтобы гарантировать необратимость политики после ухода из Белого дома. То есть создать ситуацию, в которой следующей администрации разрядку с Китаем устроить будет крайне сложно", - пишет Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

Войдет ли Россия в союз с США против Китая?

Любопытно, что Майку Помпео после его речи первый вопрос задали касательно возможного сотрудничества с Россией против Китая: "в 1972 году президент Никсон отправился в Китайскую Народную Республику, чтобы попытаться объединиться с Китаем против Советского Союза. И это было успешно. Есть ли возможность, что сейчас по тому же принципу Америке удастся привлечь Россию для поддержки с противостоянием с Коммунистической партии Китая?".

Помпео в ответ не исключил привлечения России к подобному альянсу.

"Такая возможность существует и проистекает из естественных отношений России и Китая", - сказал он. Если США и РФ будут сообща работать над рядом вопросов, включая "крупные стратегические вызовы", мир может стать безопаснее, полагает госсекретарь США.

В России уже заявили, что не хотят втягивания в американо-китайский конфликт.

"Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участия в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Детальнее прокомментировала предложение Помпео "дружить против Китая" пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, заявив, что Москва намерена и дальше укреплять сотрудничество с Пекином, которое рассматривается в Кремле как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.



Она раскритиковала высказывания Помпео, содержащих "грубости в адрес Китая, его общественно-политического строя и руководства страны".

"Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", - сказала Захарова.

Но в самих США, видимо, полагают, что такой отказ России не является окончательным. А потому там продолжается дискуссия, стоит ли объединяться с Москвой против Китая.

К замирению с Россией призвал, например, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своих беседах с президентом Трампом, а Роберт Блэквилл из Совета по международным отношениям - бывший посол США в Индии - рекомендовал Вашингтону "пойти на уступки, чтобы улучшить отношения с Москвой" как часть стратегии противодействия Китаю.

"В обмен на то, чтобы отвернуться от Китая, Путин почти наверняка потребует отдать России сферу влияния в Восточной Европе и ограничить противоракетную оборону США", - говорит "Стране" Мэтью Креинг, профессор Джорджтаунского университета в области управления, обозреватель Foreign Policy.

Впрочем, среди американских экспертов есть сомнения, что США отдадут России страны бывшего СССР даже в обмен на помощь по Китаю. Во всяком случае до сих пор это было табу для Вашингтона.

"Москва претендует на сферу влияния в постсоветских государствах, в том числе в Украине. Россия определяет периметр своей безопасности не по границам Российской Федерации, а по границам бывшего Советского Союза. Она требует, чтобы Соединенные Штаты и Европа признали это. Пока что Вашингтон отказывается принять это и настаивает на праве соседей России выбирать свою внешнеполитическую ориентацию. И до сих пор ни одна администрация США с момента распада Советского Союза не была готова отдать в сферу влияния России бывшие страны СССР", - сказала нам Анжела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в Вашингтоне, член научного совета исследовательского института Брукингса.

Также среди американских экспертов есть скепсис относительно того готова ли Москва вообще идти на обострение отношений с Китаем?

"Россия вряд ли будет готова помочь Вашингтону противостоять Китаю. Хотя Москва и не хочет подчиняться Пекину, она также не хочет быть открыто антагонистической по отношению к нему", - объясняет Креинг.

Не очень верит в возможность союза России и США против Китая и политолог Руслан Бортник.

"Еще Киссинджер в своем время писал, что если Россия объединится с Китаем, такого врага США будет сложно победить. Из-за этого американская дипломатия постоянно пытается вбить клин в российско-китайские отношения, надеясь ослабить таким образом и одну, и другую страну. Но Китай в последние годы, даже после крымского кризиса, поддерживал Россию во всех политических вопросах. Поэтому союз России и США без какой-либо глобальной сделки невозможен - на фоне нынешнего американского партийного консенсуса в отношении того, что Москву надо подавлять экономически и политически. Так что не стоит рассчитывать, что Россия оставит Китай наедине с американской проблемой. И скорее всего это противостояние только углубит отношения между Россией и Китаем, торговая часть которых стремительно развиваются и в значительной мере компенсировали Москве убытки в торговле с западными странами", - говорит Бортник.

Чего ждать Украине

Собственно, ответ на поставленный выше вопрос - пойдет ли США на сделку с Россией ради альянса против Китая - определяет и развитие событий по Украине.

Если США попытаются перетянуть на свою сторону Кремль, то, скорее всего, он окажет максимальное давление на Киев для выполнения политической части Минских соглашений, чего уже давно от Украины требует Москва. И в целом побудит Украину к примирению с Россией.

Если же РФ жестко займет сторону Китая, то, не исключено, что американцы попытаются нанести удар по России через Украину. В том числе и через эскалацию напряженности на востоке страны, чтоб получить повод для введения новых санкций.

"Скорее всего не стоит ждать сговора между США и Россией. Даже если США предложат в обмен Украину, не думаю, что Россия захочет обменять Украину на Китай. Все равно с экономической и политической точки зрения для России Китай намного важнее. Поэтому Россия номинально будет позиционировать себя как нейтральная страна, которая пытается в этой ситуации продавать свои услуги посредника, тем более между Путиным и Трампом хорошие личные отношения, они постоянно созваниваются. Таких отношений нет между Си Цзиньпином и Трампом, но все же на международной арене, в рамках Совета безопасности ООН, совместных действий на Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке, Россия продолжит поддерживать Китай. Россия - это кладовая Китая, ресурсная база, а Китай для России - условно говоря, сборочный цех, база, где готовятся многие технологические решения для России, ее экономики, военно-промышленного комплекса", - говорит Бортник.

В тоже время, Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, не исключает уступок Москве со стороны США, в том числе по Украине. А значит, могут быть подвижки по Донбассу, и уже в октябре там возможны выборы.

"Американцы будут делать все, чтобы не было полноценного стратегического союза России и Китая. Поэтому им нужен будет нейтралитет России, и, значит, надо будет идти на уступки. Разрядка отношений с Россией тоже будет постоянно натыкаться на украинский вопрос. Ключевые геополитические игроки сейчас будут бороться за новый мировой посткоронавирусный и посткарантинный порядок. И решение украинского вопроса станет одним из факторов при создании этого мирового порядка. После спада эпидемии этот вопрос может активизироваться. Поэтому я бы не исключал выборы в октябре на Донбассе", - полагает Карасев.

Другой вопрос, что углубление противостояния США и Китая может непосредственно коснутся Украины и без привязки к России.

У американцев есть мощный арсенал влияния на позицию украинских властей, который они уже использовали в прошлом году в попытке сорвать приобретение компании "Мотор-Сич" китайцами. И сейчас, как уже писала "Страна", это давление продолжается и вполне может привести к разрыву сделки.

Из Китая уже идут сигналы, что подобные действия не останутся для Украины без последствий.

Пекин почти не влияет на Украину политически, но имеет немало экономических рычагов. Китайский рынок в последние годы стал одним из ключевых для украинской агропродукции и его потеря может сильно ударить по нашему экспорту, а значит и по курсу гривны.

Политолог Владимир Фесенко полагает, что в таких условиях Киев будет пытаться сохранить максимальный нейтралитет.

"Администрация Зеленского в этом конфликте будет пытаться маневрировать так же, как маневрирует в вопросе президентских выборов в США", - говорит Фесенко.