Звезда Playboy Памела Андерсон, которой 1 июля исполнилось 53 года, продолжает публиковать свои обнаженные снимки и рассказала, как сходит и одновременно не боится сойти с ума.

Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке актриса предпенсионного возраста раскинулась на диване в цельном купальнике и на шпильках, отведя грустный взгляд в сторону.

"Просто лежу здесь… Что-то всегда говорит мне, что я сойду с ума в следующий момент. Но я не схожу с ума и я не боюсь сойти с ума, потому что боязнь безумия будет означать, что мне придется цепляться за что-то", – написала она в подписи к снимку.

Напомним, американская актриса и модель журнала Playboy, Памела Андерсон, летом 2019 года расставшаяся с игроком сборной Франции по футболу, тайно вышла замуж. Ее избранником стал 74-летний продюсер Джон Питерс.

Как сообщала "Страна", актриса и фотомодель Памела Андерсон завила о том, что разошлась с мужем через 12 дней.