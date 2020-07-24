В середине июля русскоязычные пользовательницы Facebook начали публиковать признания о домогательствах со стороны мужчин. В рамках этого "парада" откровений сразу три журналистки обвинили известного представителя СМИ Виктора Шендеровича в грубых приставаниях.

Свои истории они тоже опубликовали в Facebook.

Журналистка Ольга Крассак заявила, что в списке известных в медиа-среде абьюзеров не хватает телеведущего и писателя Шендеровича и что ей известны имена минимум четырех девушек, которые непосредственно от него пострадали. Крассак также возмутило, что Шендерович воспринимает домогательства как должное.

Она добавила, что жертвы журналиста не могут рассказать о приставаниях, так как боятся запугиваний, оскорблений от группы поддержки знаменитости и увольнения.

"Сразу на защиту своего выйдут ларины с трусами, слонимы, рыклины и прочие представители нафталиновых граждан и гражданок, которые воспитывались в патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности. У которых человеческие ценности сводятся к "делать так можно - говорить об этом нельзя". Для них плох не сам поступок, а рассказ о нем. Для них человек с именем и заслугами странным образом имеет индульгенцию на мерзкое поведение, на насилие и харасмент", - пишет женщина.

Журналистка Лидия Михальченко дополнила пост Крассак.

"До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире. Нежелание слышать и замечать отказ с моей стороны и его ответ Мари "а для чего еще мужчины с девушками встречаются" - на ее негодование домогательствами на дружеской, как она считала, встрече (переписка имеется) повергли в шок. Я долго не могла прийти в себя и не могу по-прежнему. Хотя я отдаю должное - передо мной Виктор извинился. А перед Ольгой, Мари и несколькими другими девушками, которых мы знаем, но они не решились говорить, - нет", - рассказала Михальченко.

Она надеется, что свидетельства ее и других жертв Шендеровича "рано или поздно переломят хребет этому верблюду, - убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение".

Журналистка Ольга Карчевская тоже написала, что знала о применении Шендеровичем "сексуализированного насилия".

"Пострадавшие от него девушки (их трое) искали медиа, которое не побоится судебных исков и других преследований, чтобы рассказать свои истории анонимно. Но сегодня они поделились пережитым открыто... Вспоминайте об этом каждый раз, когда видите борца за "презумпцию невиновности" и право "ухаживать за женщиной как мужчина", - призвала Карчевская.

Ранее "Страна" писала об истории с пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель, которая оттолкнула журналиста, а после поднявшегося скандала начала жаловаться на харрасмент.

Мы также приводили воспоминания Тины Канделаки о том, как ее домогался Саакашвили.