Читайте гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны на этой неделе могут получить результат, к которому долго шли. Это может быть что-то из самых разных сфер: дом, работа, недвижимость, отношения, увлечения. Также может сказаться ваша активность в последнее время и вам захочется отдохнуть. Эта неделя подходит для отпуска.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам на этой неделе придется разгребать хаос и дела, которые накопились. К выходным ситуация стабилизируется, появится больше времени на себя. Хлопот могут добавить недоброжелатели, зато высокая вероятность, что вы получите поддержку от влиятельного и авторитетного для вас человека.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов ближайшие семь дней пройдут предсказуемо и понятно. Вы можете увидеть цель, куда стоит двигаться либо поймете, что вы и так уже идете в нужном направлении. Близкие порадуют вас хорошими новостями.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков на этой неделе обострится интуиция. Стоит учитывать ваше первое впечатление при принятии решений. Неделя благоприятна для проведения процедур, связанных со здоровьем. Это хорошее время, чтобы завязать с плохими привычками и заменить их здоровыми.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам неделя обещает подвести итоги в разных сферах. Может прийти понимание ясности и законченности чего-то. Возможно, осознание того, что что-то закончилось расстроит вас. С другой стороны - это означает начало чего-то нового.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев предстоящие дни благоприятны для образования, обучения. У вас может созреть какое-то важное решение либо же вы извлечете урок из случившейся ситуации. Понимание причин и мотивов, которые двигали вами, поможет продвинуться в будущем.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов неделя может принести какие-то открытия, инсайты относительно себя. Вам могут открыться новые цели или настоящие желания. Это должно послужить руководством к действию изменить то, что в ваших силах.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы на этой неделе наведут ясность и порядок в своей жизни. Может закрепиться какой-то из ваших статусов. В целом неделя пройдет без потрясений и неприятностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы смогу взять под контроль свою жизнь, благодаря тому, что в голове все разложится по полочкам и станет ясно, куда нужно двигаться. После этого вам понадобится подключить свою энергию, ведь одними мечтами ситуацию не изменишь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам придется делать выбор на этой неделе из множества открывшихся возможностей и вариантов. Хорошая новость в том, что часто Козероги хорошо знают чего хотят, а чего - нет, так что выберут то, что им по душе.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе у вас будет достаточно общения с людьми, которые вас наполняют и придают силы. Это будет полезным, ведь рабочая и бытовая рутина будет требовать большой части вашей энергии.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут начать задумываться о будущих перспективах. Возможно, вы уже стоите на пороге расширений своих возможностей, но обдумываете детали. В любом случае, события этой недели могут наложить отпечаток на ближайший месяц.