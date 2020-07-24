Немецкий министр транспорта Андреас Шойер заявил, что на внутриевропейских авиаперелетах решено ввести обязательный масочный режим. Причем соблюдать его должны все пассажиры старше шести лет.

Об этом сообщает французский сайт SudInfo.

О введении масочного режима договорились министры транспорта стран Европейского Союза во время обсуждения в режиме видеоконференции санитарных мер для самолетов, летающих над континентом.

Также чиновники приняли на совещании другие карантинные меры: требования чаще дезинфицировать поверхности и помещения, детально информировать пассажиров и обеспечивать безопасное расстояние, даже если это приведет к длинным очередям.

Как писала "Страна", 22 июля в Австрии из-за увеличения числа больных Covid-19 вернули масочный режим.

Мы также сообщали, что в одном округе американского штата Орегон ношение защитной маски сделали необязательным для чернокожего населения.