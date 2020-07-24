На европейских авиарейсах маски обязаны носить все пассажиры старше шести лет
Немецкий министр транспорта Андреас Шойер заявил, что на внутриевропейских авиаперелетах решено ввести обязательный масочный режим. Причем соблюдать его должны все пассажиры старше шести лет.
Об этом сообщает французский сайт SudInfo.
О введении масочного режима договорились министры транспорта стран Европейского Союза во время обсуждения в режиме видеоконференции санитарных мер для самолетов, летающих над континентом.
Также чиновники приняли на совещании другие карантинные меры: требования чаще дезинфицировать поверхности и помещения, детально информировать пассажиров и обеспечивать безопасное расстояние, даже если это приведет к длинным очередям.
Как писала "Страна", 22 июля в Австрии из-за увеличения числа больных Covid-19 вернули масочный режим.
Мы также сообщали, что в одном округе американского штата Орегон ношение защитной маски сделали необязательным для чернокожего населения.