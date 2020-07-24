В Ровенской области нашли рекордную плантацию мака. Фото: flickr.com

В Ровенской области 61-летняя пенсионерка вырастила около трех тысяч растений наркосодержащего мака. Свой поступок она объяснила тем, что любит пирожки и макароны с маком. 

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местную полицию. 

Растения она высадила на грядках между буряком (свеклой). Правоохранители отмечают, что это рекордная плантация в регионе за этот год. 

За подобное грозит до семи лет ограничения свободы, однако учитывая чистую репутацию нарушительницы, то на первый раз любительница пирогов может отделаться и условным сроком. 

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили и уничтожили наркоплантацию, а вблизи нее изъяли около тысячи боеприпасов.

Как сообщала "Страна", Михаил Мишустин, который в январе текущего года возглавил российское правительство, подписал документ, в соответствии с которым в РФ теперь можно выращивать мак и коноплю в промышленных целях

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