В Ровенской области 61-летняя пенсионерка вырастила около трех тысяч растений наркосодержащего мака. Свой поступок она объяснила тем, что любит пирожки и макароны с маком.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местную полицию.

Растения она высадила на грядках между буряком (свеклой). Правоохранители отмечают, что это рекордная плантация в регионе за этот год.

За подобное грозит до семи лет ограничения свободы, однако учитывая чистую репутацию нарушительницы, то на первый раз любительница пирогов может отделаться и условным сроком.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили и уничтожили наркоплантацию, а вблизи нее изъяли около тысячи боеприпасов.

Как сообщала "Страна", Михаил Мишустин, который в январе текущего года возглавил российское правительство, подписал документ, в соответствии с которым в РФ теперь можно выращивать мак и коноплю в промышленных целях.