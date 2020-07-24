Ирпенский городской суд приговорил 29-летнего жителя города Ирпень к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за наркоторговлю.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина незаконно сбывал марихуану и амфетамин на территории Ирпенского региона. С заказчиками он общался через Telegram и делал закладки с веществами.

В январе 2020 года сотрудники правоохранительных органов разоблачили его. При обыске по месту жительства у него нашли и изъяли большое количество расфасованных наркотических средств и психотропных веществ, а также средства для упаковки.

Злоумышленника признали виновным в незаконном хранении и сбыте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Публичное обвинение в суде поддерживали прокуроры Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве суд дал столько же наркодилеру, продававшему свой товар возле ночного клуба.

Мы также сообщали, что суд избрал меру пресечения для полицейских, которых подозревают в торговле наркотиками, пытках и фальсификациях.