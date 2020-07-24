В порту польского города Гданськ на украинского заробитчанина упал груз. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует издание trojmiasto.pl.

Сообщается, что 31-летний украинец получил травму во время погрузки удобрений. Груз из укладчика упал на заробитчанина с двухметровой высоты. После полученной травмы головы мужчина был госпитализирован в реанимацию. Однако из-за серьезных поверждений украинец скончался.

Сейчас делом о смерти украинца на рабочем месте занимается местная прокуратура. Пока что не известно, были ли предъявлены какие-либо обвинения или задержания в рамках производства.

Напомним, недавно владелицу предприятия в Польше посадили на 1 год и 10 месяцев за то, что она вывезла тело пострадавшего украинского работника в лес, вместо того, чтобы спасти ему жизнь.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, в каких условиях сейчас живут и работают украинские заробитчане в Польше.