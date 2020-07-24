В Минздраве рассказали, как правильно выбрать и использовать средства индивидуальной защиты врачам в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По состоянию на 24 июля всего в Украине зарегистрировано 8 196 подтвержденных случаев COVID-19 среди медиков. Одним из способов защиты медиков от COVID-19 являются правильно подобранные средства индивидуальной защиты (СИЗ). Их выбирают, учитывая характер взаимодействия с пациентом и потенциальный путь инфицирования. В медицине СИЗ используют для защиты слизистых оболочек, дыхательных путей, кожи и одежды от контакта с инфекциями", - указано в сообщении.

Сейчас наибольшее число зараженных коронавирусом врачей зафиксировано во:

Львовской области - 959

Черновицкой области - 697

Закарпатской области - 639

Киеве - 628

Ровенской области - 585

Руководители медучреждений должны регулярно проводить обучение сотрудников по применению СИЗ. Каждый врач должен уметь надевать, снимать и утилизировать средства индивидуальной защиты.

Все СИЗ должны соответствовать государственным стандартам:

Маска - ДСТУ EN 14683

Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Маску необходимо надевать пациентам, чтобы уменьшить распространение инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто работает в асептических условиях.

Респиратор - ДСТУ EN 149

Еще одно название респираторов - противоаэрозольные респираторы. Их нужно использовать при работе с пациентами, имеющими инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряная оспа, COVID-19 и прочее.

Халат - ДСТУ EN 14126

Изоляционный халат следует использовать, чтобы защитить кожу и предупредить загрязнение одежды во время работы. Если халат не является водостойким, надо использовать фартук.

Перчатки - ДСТУ EN 455

При подозрении или подтвержденном случае инфицирования коронавирусом, медицинским работникам рекомендуется использовать стерильные неталькованные нитриловые перчатки с манжетой до середины предплечья.

Очки / защитный щиток - ДСТУ EN 166

Персональные очки и контактные линзы не могут быть средствами индивидуальной защиты слизистых оболочек глаз. Для их защиты используют специальные средства. Защитный щиток для лица изготовлен из прозрачного пластика, чтобы обеспечить хорошую видимость для пациента и медицинского работника, который использует щиток.

СИЗ надевают в такой последовательности: халат → маска или респиратор → защитные очки или щиток → перчатки.

Напомним, согласно итогам исследований американских ученых-вирусологов, на первом месте по защите дыхательных путей оказались маски медицинского типа N99 и N95, а на втором - простые хирургические. Они качественно фильтруют воздух от вирусных частиц и снижают риск заражения на 94-99% даже после 20 минут присутствия на загрязненной территории. Все потому, что маски именно этого типа плотно прилегают к коже и выполнены из материалов, которые не пропускают патогены.

Как сообщала "Страна", в Минздраве показали, в каких странах медицинские маски носят с большей охотой и граждане каких стран настойчиво отказываются использовать средства индивидуальной защиты.