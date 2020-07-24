Национальная полиция Украины приступила к усиленному контролю автомобильного движения в рамках операции "Безопасное шоссе". Правоохранители также представили карту, на которой отмечены участки дорог с высоким уровнем аварийности.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба ведомства.

"Отработка продлится до конца лета. В его проведения будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Отработка имеет целью повышение безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

По словам начальника Нацполиции Игоря Клименко, необходимость в таких профилактических операциях возникает из-за повышенной опасности на украинских дорогах, особенно в сезон отпусков.

"Мы назвали эти отработки "Безопасное шоссе". Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции", - отметил глава ведомства.

Клименко также заявил, что в течение июля этого года на украинских дорогах произошло чуть более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан - погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

"Эта статистика заставляет нас действовать решительно", - подчеркнул глава Нацполиции.

Также пресс-служба ведомства поделилась картой с участками дорог, которые по мнению стражей порядка требуют особого контроля.

Напомним, на днях депутат Виноградовского районного совета Закарпатской области Иван Удут сбил на своем джипе Toyota Land Cruiser мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте скончался от травм на месте.

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