В Киеве пожарным удалось ликвидировать возгорание квартиры в девятиэтажном доме, расположенном в Деснянском районе столицы.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 10:08 пожар локализован, а в 13:55 - ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 20 чел. л/с и 4 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, сегодня утром в Деснянском районе по ул. Закревского, 77а, в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар. В результате происшествия погибла пожилая женщина с инвалидностью.

Ранее в этом месяце мы сообщали, что в Днепровском районе столицы из-за утечки газа загорелась квартира. Несмотря на то, что к моменту приезда пожарных признаков пожара уже не наблюдалось, из здания были эвакуированы 8 человек с верхних этажей.