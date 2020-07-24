В соседней с Украиной Польшей за последние сутки выявили 458 новых случаев инфицирования коронавирусом. После снижения заражений в последние дни статистика заболеваемости пошла вверх.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometers.info.

Что касается умерших за минувшие сутки, то статистика говорит о 4 жертвах Covid-19.

В четверг, 23 июля, было 418 новых случаях инфицирования, 9 человек умерли. 22 июля выявили 380 новых заболевших, 6 умерли. 21 июля зафиксировали 399 новых случая инфицирования, 9 пациентов скончались. 20 июля сообщалось о 279 новых случаях инфицирования и 3 скончавшихся.

На прошлой неделе, 19 июля, было 358 новых заболевших и 6 смертей. 18 июля было 339 новых случаев инфицирования и 6 смертей. 17 июля было 353 новых заболевших и 7 жертв.

Общее число заболевших в Польше с начала эпидемии

Статистика заболеваемости по дням

Статистика последних дней

Сейчас активных больных в Польше 8 386. Всего с начала эпидемии зафиксированы 42 038 случая инфицирования, умерли 1 655 человек, выздоровели 31 997 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше на ферме заразились коронавирусом два десятка украинских работников.

Мы также писали, что в Польше фиксируют вспышки коронавируса на свадьбах.