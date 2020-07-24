В Киеве задержали двух иногородних мошенниц, которые под предлогом бесплатного лечебного массажа проникли в квартиру к 73-летней пенсионерке и обокрали ее. Женщинам уже сообщили о подозрении.

Об этом в Facebook пишет пресс-служба прокуратуры города Киева.

Подозреваемые познакомились с потерпевшей на Оболони возле ее дома. Предложив пенсионерке бесплатно сделать массаж, они проникли к ней в квартиру. Там они выманили у жертвы сбережения: 1 300 долларов США и 13 000 гривен. Завладев деньгами, мошенницы сразу убежали.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленниц удалось задержать по горячим следам. Денежные средства потерпевшей у них изъяты. Личности аферисток установлены: это 32-летняя уроженка Черниговской области и 48-летняя уроженка Полтавской области. Они находятся в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.

Женщин подозревают по ч.2 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц (мошенничестве)). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения.

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