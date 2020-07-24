Бывший директор киевского Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьского дворца) оформил договор аренды с одной из общественных организаций на площадь, меньше фактической. Из-за этого центр недополучил более 500 тысяч гривен, что и привлекло внимание столичной прокуратуры.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба ведомства.

"Согласно материалам следствия, обвиняемый, злоупотребляя полномочиями директора Международного центра заключил с одной из общественных организаций договор аренды помещений общей площадью 941 кв.м. При этом, согласно акту проверки и плану БТИ, фактическая площадь арендованных помещений составила более 1400 кв.м", - говорится в сообщении.

Таким образом, в результате противоправных действий экс-директора учреждения, центр недополучил платежей от аренды помещений на сумму более 500 тысяч гривен.

В свою очередь прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора центра по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Теперь ему может грозить наказание в видео лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, недавно прокуратура раскрыла преступление женщины, которая получила 1,2 миллиона гривен государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения АТО.

Ранее мы писали о том, как в Сосновке Львовской области директор больницы попался на взятке в $1000. Столько медик требовал за оформление документов, подтверждающих диагноз.