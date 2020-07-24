Из-за действий бывшего директора центр недополучил полмиллиона гривен. Фото: Flickr

Бывший директор киевского Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьского дворца) оформил договор аренды с одной из общественных организаций на площадь, меньше фактической. Из-за этого центр недополучил более 500 тысяч гривен, что и привлекло внимание столичной прокуратуры.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует пресс-служба ведомства.

"Согласно материалам следствия, обвиняемый, злоупотребляя полномочиями директора Международного центра заключил с одной из общественных организаций договор аренды помещений общей площадью 941 кв.м. При этом, согласно акту проверки и плану БТИ, фактическая площадь арендованных помещений составила более 1400 кв.м", - говорится в сообщении.

Таким образом, в результате противоправных действий экс-директора учреждения, центр недополучил платежей от аренды помещений на сумму более 500 тысяч гривен.

В свою очередь прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора центра по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Теперь ему может грозить наказание в видео лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Экс-директор Октябрьского дворца в Киеве пойдет под суд из-за махинаций с арендой. Скриншот: Прокуратура Киева

Напомним, недавно прокуратура раскрыла преступление женщины, которая получила 1,2 миллиона гривен государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения АТО.

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