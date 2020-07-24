В России, с 1 августа готовой возобновить международное сообщение, назвали примерную дату снятия всех карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. По словам министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, полная отмена карантина ожидается к февралю.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен. Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", – сказал глава ведомства .

Также Мурашко рассказал, что сейчас идут переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 в страны Шанхайской организации сотрудничества.



"В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены, в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие. Сейчас идет в том числе параллельно подготовительный этап для масштабирования производства", – сказал Мурашко.



Как писала "Страна", в РФ завершены испытания вакцины от коронавируса. Мы прогнозировали, когда препарат запустят в производство.

Мы также рассказывали, что на днях в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.