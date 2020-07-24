На фоне участившихся в стране случаев минирования, в Виннице горожане сообщили в полицию о подозрительном предмете, обмотанной скотчем банке, которая лежала на трубе теплотрассы. Взорвав ее стражи порядка выяснили, что в стеклянной таре находились пирожки.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует издание Vlasno.info.

Сообщается, что сегодня, около 08:00 правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Леси Украинки и Магистратской, а место, где стояла банка, огородили красно-белой лентой.

"С помощью гидродинамического разрушителя взрывотехники разрушили опасную банку. В середине банки обнаружили пирожки. Движение транспорта сразу восстановили", - рассказала пресс-офицер Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

При взрыве банки с пирожками никто не пострадал.

Напомним, вчера в Деснянском районе Киева прохожие обнаружили подозрительный пакет на улице Киото и вызвали полицию. Улица была временно перекрыта.

Правоохранителям удалось выяснить, что в пакете находились яйца и молоко.