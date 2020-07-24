Бывший президент Франции Николя Саркози в своих мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу, рассказал, как они с президентом РФ Владимиром Путиным делили шоколадку во время своей первой встречи.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Личная встреча двух президентов состоялась в рамках саммита G8 в немецком городе Хайлигендамме в 2007 году.

"Сложилась забавная ситуация, когда мы оба занесли руки над тарелкой, где лежал последний кусок шоколадки. Остальные смотрели на нас. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся - а потом вдруг захохотали, решив, что тут не может быть проигравших, и оставили последний кусочек в покое", - говорится в мемуарах.

По словам Саркози, так они установили отношения на первой встрече, а Путин потом много смеялся над этим случаем.

"Время бурь" - не первая книга воспоминаний бывшего президента. Год назад на прилавках появилась книга "Страсти", в которой он рассказывает о своем политическом пути до момента прихода в Елисейский дворец в 2007 году. Стоимость толстой книги - больше 500 страниц - составляет 23 евро. Особого ажиотажа в связи с ее появлением на прилавках не наблюдается.

Напомним, ранее "Страна"писала о том, что пишет об Украине в мемуарах Джон Болтон.

Также мы рассказывали о каких секретах Трампа рассказал в мемуарах его бывший советник Болтон.