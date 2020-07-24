Украину посетит делегация из Ирана для обсуждения сбитого под Тегераном рейса МАУ
В Украину собирается иранская делегация для обсуждения сбитого самолета Boeing 737. Визит представителей Тегерана запланирован на 29-30 июля.
Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы украинского Министерства иностранных дел.
Какие именно вопросы будут обсуждаться украинской и иранской сторонами, не уточняется.
Ранее "Страна" рассказывала, что эксперты во Франции успешно расшифровали данные "черного ящика", найденного на метсе падения сбитого в Иране лайнера авиакомпании МАУ.
Мы также писали о выводах специалистов, расшифровавших данные. Они подтвердили вмешательство в работу упавшего самолета, выполнявшего рейс Киев - Тегеран.
Напомним, самолет авиакомпании МАУ разбился на территории Ирана в начале января 2020 года вскоре после взлета.