В Украину собирается иранская делегация для обсуждения сбитого самолета Boeing 737. Визит представителей Тегерана запланирован на 29-30 июля.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы украинского Министерства иностранных дел.

Какие именно вопросы будут обсуждаться украинской и иранской сторонами, не уточняется.

Ранее "Страна" рассказывала, что эксперты во Франции успешно расшифровали данные "черного ящика", найденного на метсе падения сбитого в Иране лайнера авиакомпании МАУ.

Мы также писали о выводах специалистов, расшифровавших данные. Они подтвердили вмешательство в работу упавшего самолета, выполнявшего рейс Киев - Тегеран.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ разбился на территории Ирана в начале января 2020 года вскоре после взлета.