Из зоопарка в Одессе, который расположен неподалеку от рынка "Привоз", сбежали три плащеносных павиана (гамадрила). Один из них даже успел забрести на территорию трамвайного депо. Однако прятаться от своих владельцев животным удавалось недолго.

Об этом в пятницу, 24 июля, информирует местное издание "Думская".

По словам директора учреждения Игоря Белякова, одного гамадрила-вожака Жорика сотрудники зоопарка поймали практически сразу. Также одна самка бегала по территории зоопарка, а третий павиан, Анубис, убежал к трамвайному депо. К поискам беглецов были привлечены полицейские и спасатели.

Вожака удалось поймать уже около 17:00, а вот за остальными пришлось побегать еще около часа. Для поимки животных использовался транквилизатор, однако животным вскоре ввели антидот и сейчас они чувствуют себя хорошо. На данный момент двое гамадрилов-самцов находятся в ветеринарном отделении, а самка уже помещена в клетку.

Выяснилось, что животных по неосторожности выпустила одна из сотрудников зоопарка, которая неплотно закрыла дверь клетки.

Видео: YouTube/ Думская

Напомним, недавно директор Одесского зоопарка Игорь Беляков во время карантина дал для зверей концерт. Для обезьян он сыграл "Историю любви" Фрэнсиса Лея, для слонихи - "Эсмеральду" из "Нотр-Дам де Пари", для медведя - серенаду Шуберта "Соло для фортепиано", а для волков - "Мурку".

Ранее мы писали о том, что на территории зоопарка в Одессе весной родились лама и около десяти камерунских козлят.